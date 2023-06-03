Öğrenciler deprem tatbikatı yaptı
DÜZCE’NİN ÇİLİMLİ İLÇESİ TOPÇULAR İLK VE ORTAOKULUNDA DEPREM TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
DÜZCE 03.06.2023, 11:31
DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesi Topçular ilk ve ortaokulunda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Kuzey Anadolu deprem fay hattı üzerinde bulunan Düzce’de öğrencilerin depreme hazırlıklı olmaları için okullarda eğitim ve deprem tatbikatları düzenleniyor. Topçular İlk ve ortaokulu da yaşadığımız deprem felaketleri ve deprem bölgesinde bulunuyor olması, her an depreme hazır bir şekilde bekliyor olunmasını gerektirdiğinden okulda bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Okulu en hızlı ve en güvenli şekilde nasıl boşaltacağı bir kez daha öğrencilere gösterildi. Okulu boşaltan öğrenciler bahçede yerlerini aldı.