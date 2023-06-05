Öğrenciler Akçakoca’da sabah namazında buluştu

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler sabah namazında Akçakoca’da buluştu.

Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören ve yurtlarda kalan öğrenciler sabah namazında farklı camilerde buluşuyor. Düzce KYK yurtlarında kalan öğrenciler Manevi Danışmanları Hatice Sevkar, Emel İnce, Ayşe Çıtak ve Melek Dursun rehberliğinde Akçakoca Merkez Camii’nde sabah namazında buluştular. Ardından ise gezi programı düzenlediler.

Türk otağ çadırından esinlenmiş

Akçakoca Merkez Cami; Türk ve modern mimarinin sentezlendiği klasik tek çatı sistemi yerine Selçuklu Mimarisinde kullanılan sekizgen köşelerin üzerine oturtulmuş ve Türk otağ çadırından esinlenilmiş bir çatı sistemine sahip. Caminin iç mekanı vitray camlarla süslenirken, kubbe kaplamalarında 32 ton bakır levha kullanılmış. Cami ilçeye gelenlerin ilgisini çeken bir mimariye sahip.