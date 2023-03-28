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Millet kütüphanesine ramazan ayarı
DÜZCE BELEDİYESİ MİLLET KÜTÜPHANESİ RAMAZAN AYINDA 09.00 İLE 18.30 SAATLERİ ARASINDA HİZMET VERECEK.
DÜZCE 28.03.2023, 14:46
Düzce Belediyesi Millet Kütüphanesi Ramazan ayında 09.00 ile 18.30 saatleri arasında hizmet verecek.
Düzce Belediyesi Millet Kütüphanesinin çalışma saatlerinde Ramazan ayı dolayısıyla değişikliğe gidildi. Haftanın 7 günü hizmet veren, öğrenciler tarafından büyük rağbet gören ve daha önce 08.00-22.00 saatleri açık olan kütüphane Ramazan ayıyla birlikte 09.00 ile 18.30 saatleri arasında öğrencilere ve araştırmacılara hizmet vermeye devam edecek.