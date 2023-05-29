Mezun olan 22 kursiyere sertifikası verildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) tarafından düzenlenen kurslardan mezun olan 22 kursiyere sertifikaları verildi.

SODAM Meslek Edindirme ve Hobi kursları büyük ilgi görüyor. Düzenlenen kurslara katılan ve mezun olmaya hak kazanan 22 kursiyere sertifikalarını takdim edildi.

Sertifika töreninin ardından kursiyerlerin ürünlerinden oluşan sergi misafirleriyle buluştu.