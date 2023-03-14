Meslektaşlarını unutmadı

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramında Atatürk Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

14 Mart Tıp Bayramı yaşanan depremler sonrasında buruk kutlanıyor. Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, anlamlı günde sağlık çalışanlarını unutmayarak Atatürk Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Yılmaz, “İnsanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı kendine amaç edinen sağlık ordumuzun kıymetli neferleri ile bir araya geldik. Sağlık hizmetlerinin ülkemizde ve ilimizde en üst seviyeye çıkarılması için özverili ve fedakarca çalışan, değerli sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Bir kısmı arkadaşlarımızda deprem bölgelerinde gönüllü olarak görev yapıyor onların da buradan 14 Mart tıp bayramını kutluyorum” dedi.