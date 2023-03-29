Meslek lisesi öğrencileri Avrupa’da staj faaliyetlerine katıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki mesleki okullarda eğitim gören öğrenciler Avrupa’da staj faaliyetlerine katılıyor.

Erasmus projeleri dahilinde 2020 yılında başvuru yapılan ve 7 yıl süre ile devam edecek olan Mesleki Eğitim Akreditasyonunda öğrenci ve öğretmen grupları Avrupa’nın farklı ülkelerine staj ve işbaşı gözlem faaliyetleri gerçekleştirdi. Toplam 27 öğrenci ve 8 öğretmen Macaristan-Budapeşte ve Çekya-Prag’da hareketliliğe katıldı. İkinci grupta 12 öğrenci ve 4 öğretmenin katılımıyla Almanya Dorsten’de gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilen staj faaliyetleri ile öğrenciler kendi alanlarındaki işletmelerde 21 gün boyunca staj çalışmalarına katıldılar. Kendi bölümleri ile ilgili Avrupa örneklerini görerek bilgi ve tecrübe kazandılar. Yurt dışında kazanılan deneyimler, öğrencilerin meslek hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları becerileri geliştirmelerine katkı sağladı. Ayrıca, bu fırsat sayesinde öğrenciler kültürel açıdan da kendilerini geliştirdiler.

Bu yıl ikinci hareketliliği gerçekleştirilen Mesleki Eğitim Akreditasyonu dahilinde toplam 111 bin 741 Avro bütçe kullanılmış olup, her yıl bu orandaki bütçe Milli Ağitim Müdürlüğüne tahsis edilerek 7 yıl boyunca hareketliliklerde kullanılacak.