KOBİ’ler teknik servis ve muhasebe takibini bir arada yapıyor

DÜZCE(İHA) – Bilsoft Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Orkun Öztürk, ön muhasebe programı ile tam entegre çalışan bulut tabanlı teknik servis programında yapılan gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Bilsoft bulut online teknik servis programı ile onarım, teslimat, fiyatlandırma iptal, gibi tüm durumların takibi sağlanıyor. İnternetin olduğu her yerden erişilmesi işletmelerin iş yükünü hafifletiyor. Öztürk, "Bulut tabanlı teknik servis programı ile servis kaydı, teslim formu, cihaz takibi, sms gönderme, barkotlu etiket basma, personel ve kullanıcı tanımlama, cari ve stok takibi gibi bir çok işlemi tek bir ekrandan yönetmenin rahatlığını sunuyoruz. Teknik servis kayıtlarını tek bir butonla faturaya dönüştürerek çıktı alma veya e-fatura olarak müşterilerinize gönderme imkanı sağlıyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Ücretsiz deneme imkanı sunuyoruz"

Telefon, tablet veya bilgisayarınızdan iş yükünüzü hafiflettiklerini belirterek "Elektronik, otomotiv, yedek parça gibi sektörlerde teknik servis hizmeti veren firmaların faydalanabileceği bulut tabanlı teknik servis programının, ön muhasebe programı ile entegre olmasından dolayı süreç daha kolay hale gelmektedir. Bilsoft ön muhasebe programıyla entegre olarak çalışması sayesinde servis kayıtları faturaya işlendikten sonra muhasebe programında görüntülenir. Muhasebe programı içerisindeki carileri ve stokları görüp işlem yapmaya imkan sağlar. Telefon, tablet veya bilgisayarınızdan iş yükünüzü hafifletiyor. Ayrıca ön muhasebe programı ile tam entegre olarak çalışan teknik servis programını ücretsiz deneme imkanı sunuyoruz” dedi.

Öztürk son olarak ise KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu yazılımları geliştirerek sunmaya devam edeceklerini söyledi.