Kızlar attığını vurdu

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen kadınlar havalı tabanca atışlarında Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü sporcuları Yıldız B kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Mersin’in Erdemli İlçesi’nde düzenlenen kadınlar havalı tabanca atışları yarışmasında Düzce Gençlik Hizmetleri Spor kulübü sporcuları Ecrin Bahar, Hüma Bahar ve Zeynep Özcan takım halinde 12 yaş yıldız B kategorisinde Türkiye şampiyonu oldular. Atıcılık ve Avcılık Federasyon Başkanı Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu, Düzceli sporcularla yakından ilgilendi. Düzce’nin özellikle silah alanındaki başarısını bildiklerini söyleyen Çolakoğlu, Türkiye şampiyonu kızlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.