Keleş “Kazanan demokrasi ve Türkiye olmuştur”

Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İslam Keleş, 28 Mayıs tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili tebrik mesajı yayınlayarak, “Kazanan demokrasi ve Türkiye olmuştur” dedi.

Başkan İslam Keleş, seçimlerin demokratik olgunluk içinde ve sorunsuz geçtiğine dikkat çekerek “Tüm Türkiye’de olduğu gibi Düzce’de de Cumhurbaşkanlığı seçimleri büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleşmiştir. Seçimin 2. turunda halkımızın iradesi sonucu yeniden bu göreve seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyor, ülkemizin yeni yüzyılında bağımsızlığımızın ve bölünmez bütünlüğümüzün daha da güçlendirilmesi amacıyla yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz. TBMM’de görev alacak tüm milletvekillerini de kutluyor, sonuçların ülkemizin istikbali için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Kazanan demokrasi ve Türkiye olmuştur” ifadelerinde bulundu.