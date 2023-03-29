Kanserden korunma ve erken teşhis anlatıldı

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki kadın personel için rahim ağzı kanseri farkındalık eğitimi düzenlendi.

Düzce Belediyesi hizmet içi eğitimlerin yanı sıra, çeşitli konularda farkındalığı artırmak amacıyla personeline eğitim organizasyonlarını sürdürüyor. Müdürlüğü, Belmek, Park ve Bahçeler Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen eğitim çalışmasında sağlık ekipleri, Rahim Ağzı Kanseri hakkında bilgiler aktardı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü kadın personelinin katıldığı eğitimlerde hastalığın nedenleri, erken teşhisin önemi ve tedavi süreçleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Aziziye Belmek binası sınıflarında düzenlenen eğitimler, çalışanların bilgilendirilmesi amacıyla düzenli periyotlarla planlanmaya devam edecek.