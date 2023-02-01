Hurda konteyner modern durak oldu

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, hurda konteynerden imal edilen ve içerisinde klimadan şarj istasyonlarına, ücretsiz Wi-Fi den güvenlik kamerasına kadar bir çok yenilik bulunan modern durağı D-655 Karayolu üzeri üniversite kavşağında hizmete soktu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehrin her alanda değişim ve dönüşümü noktasında hayata geçirdiği projelerin yanı sıra belediyenin hiçbir malzemesinin israf edilmemesi noktasında da hassasiyet gösteriyor. Özlü’nün modern ve akıllı durakların şehre kazandırılması noktasında verdiği talimatla hareket eden ve ilkini geçtiğimiz yılın Haziran ayında Saatçigil Caddesi üzerine konuşlandırılan modern durakla gerçekleştiren Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bu kez 7 metrelik hurda konteyneri modernize etti.

25 Günde tamamlandı

Belediyenin kendi öz kaynakları kullanılarak 25 iş günü içerisinde tamamlanan ve D-655 Karayolu Üniversite Kavşağına yerleştirilen modern durağın içerisinde 6 adet oturma koltuğu olmakla birlikte 20 kişi aynı anda bulunabilecek. İçine yerleştirilen klima ile yazın soğuk, kışın ise sıcak olmasının sağlanacağı durakta ayrıca akıllı telefon ve tabletler için şarj istasyonu, ücretsiz Wi-Fİ’nin yanı sıra organizasyon ve reklamlar için ekran ile dış kısmında ise gün-saat ve tarihin yazılı olduğu dijital bilgilendirme ekranı bulunacak.

Güneş enerjisi ile aydınlatılacak

Hem durağın hem de vatandaşların güvenliği açısından takılan kameralarla 7 gün 24 saat süresince izlemenin yapılabileceği durağın aydınlatması da üzerine yerleştirilecek olan güneş enerji panelleri ile sağlanacak.