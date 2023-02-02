Her şey yaya güvenliği için

Düzce Belediyesi, mahallelerin yol ve kaldırım ihtiyaçlarını karşılamaya ve yaya güvenliğini sağlamak için yaptığı çalışmalara devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, yayaların güvenli şekilde yürüyebilmeleri için mahallelere yönelik kaldırımları yenileme ve yeni cadde ve sokaklara kaldırım yapma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Çiftepınarlar Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmaya toprak tasfiyesi yaparak başlayan ekipler daha sonra kilit parke döşeyerek kaldırımı tamamladı. Cumhuriyet Mahallesinde yapılan çalışma da ise kaldırım alanına beton dökümünün gerçekleştirilmesiyle kaldırımın düzenlenmesini tamamladı.