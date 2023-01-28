Gençlik merkezlerine tatilde ilgi büyük

DÜZCE (İHA) – Düzce’de ilkokul, ortaokul ve liselerin tatile girmesi ile birlikte öğrenciler, gençlik merkezlerini doldurmaya başladı. Tatilde merkeze giden öğrenciler, vakitlerini merkezde değerlendirerek eğitim alıyor.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı bulunan gençlik merkezleri ara tatilde yoğun ilgi ile karşılaşmaya başladı. İl genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerin tatile girmesi ile birlikte öğrenciler vakitlerinin büyük bir kısmını gençlik merkezlerinde geçirmeye başladı. Yarıyıl tatillerinde gençlik merkezinin açtığı kurslara ilgi gösteren öğrenciler, hem bilgileniyor hem de çeşitli branşlarda ki oyunlar ile günlerini tamamlıyor.