Gençlerin uluslararası başarısı

DÜZCE(İHA) – Düzce Farabi Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan makaleler Avrupa Gençlik Gazetesi DEFRIT’te yayımlanıyor.

Avrupa Gençlik Gazetesi projesi; Almanya, Fransa ve İtalya olmak üzere 3 kurucu ülke okullarının katılımlarıyla 1992 yılında başlatıldı. Bu projeye kurucu ülkelerin dışında sadece İspanya ve Türkiye’den birer okul katıldı. Katılımcı ülke okulları tarafından kendi dillerinde hazırlanan makaleler, tüm Avrupa ülkelerinde anlaşılacak şekilde ortak dil İngilizce olarak hazırlanıyor. Katılımcı ülkelerin gündemindeki ve güncel olaylar hakkında hazırlanan makalelerin yayımlandığı DEFRIT’e Düzce Farabi Anadolu Lisesi, 30 Haziran 2021 tarihinde dahil oldu. Okulun öğrencileri tarafından hazırlanan 4 adet makale Avrupa Gençlik Gazetesi’nde yayımlandı ve Almanya ve İspanya’da bir gazete tarafından basılarak katılımcı ülkelere ulaştırılıyor.

Düzce Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, makaleleri yayınlanan gençlerle bir araya gelerek onları tebrik etti ve “Hazırlamış oldukları makaleler ile başarılı bir şekilde ülkemizin adından söz ettiren Farabi Anadolu Lisesi yöneticilerini, öğretmenlerini ve öğrencilerini tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz” dedi.

Farabi Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan makaleler ise şunlar; Uzaylı komşularımız, Renklerin psikolojisi, İleri dönüşüm ve Hayvan dostlarımız.