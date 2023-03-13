Gençler gönüllü arama kurtarma ekibi olacak

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, İtfaiye Müdürlüğü ekibiyle iş birliği yaparak gençlere ‘Deprem Farkındalık ve Gönüllü Arama Kurtarma Eğitimi’ düzenledi.

Düzce Belediyesi, deprem farkındalığı ve arama kurtarma eğitimlerine ev sahipliği yapamaya devam ediyor. Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile İtfaiye Müdürlüğü iş birliği ile organize edilen eğitim dahilinde meclis üyesi geçlere gönüllü arama kurtarma teorik bilgileri aktarıldı. Belediye meclis salonunda düzenlenen eğitim programında İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, deprem bölgesi olan Türkiye’de özellikle gençlerin arama kurtarma konusunda temel bilgilere sahip olması gerektiğinin çok önemli olduğunu söyleyerek eğitim çalışmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençlik Meclisi üyeleri ile birlikte 120 kişiye verilen eğitim toplantısında ayrıca Düzce Belediyesi çatısı altında gönüllü arama kurtarma ekibi kurulması konusunda bilgiler de paylaşıldı. Türkiye’de bir ilki temsil eden çalışmanın çevre illerde belediyelerin gönüllü ekipler kurulması için girişimde bulunması da teşvik edildi.