Elbistan’a arama kurtarma ekibi gönderdi

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi’nden 14 kişilik ekip Elbistan’da görev yapmak üzere yola çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve birçok ilimizi olumsuz etkileyen depremler nedeniyle, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım elini uzatan Düzce Üniversitesi, Elbistan’a arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekip gönderdi.

Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümünden 4 akademisyen, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’ndan 9, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan 1 teknik personel olmak üzere 14 kişilik ekip, yanlarındaki ihtiyaç malzemeleriyle birlikte yola çıktı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Elbistan’a gitmek üzere yola çıkan gönüllü Düzce Üniversitesi ekibini uğurlayarak çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.