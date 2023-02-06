Düzce’nin nüfusu 405 bin 131 oldu

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Düzce’nin nüfusunun bir önceki yıla göre 4 bin 155 kişi artarak 405 bin 131 olduğu açıklandı.

TUİK Adrese Dayalı Nüfus Sistemi sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Düzce’nin nüfusu bir önceki yıla göre 4 bin 155 kişi artarak 405 bin 131 olduğu açıklandı.

Düzce merkezden sonra en kalabalık ilçe ise Akçakoca oldu. Verilere göre Merkez ilçe 258 bin 484, Akçakoca 40 bin 25, Gölyaka 20 bin 552, Kaynaşlı 20 bin 449, Çilimli 19 bin 648, Gümüşova 16 bin 844, Cumayeri 15 bin 214 ve Yığılca 13 bin 915 oldu.

Düzce’de kadın nüfusu ise 202 bin 181 olurken erkek nüfusu 202 bin 950 olarak açıklandı.