Düzce’den ihracat yüzde 18 arttı

Düzce ilinde Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 18,1, ithalat yüzde 4,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi dahilinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce’de ihracat 2023 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 artarak 32 milyon 197 bin dolar, ithalat yüzde 4,9 artarak 22 milyon 451 bin dolar olarak gerçekleşti.