Düzce’den deprem bölgelerine bin 741 personel ve 414 araç gönderildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, deprem bölgelerine bin 741 personel ve 414 araç gönderildiğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Düzce’den afet bölgelerine çok sayıda personel ve araç desteği gönderilmişti. Düzce Valiliği, deprem bölgelerinde var olan personel ve araç sayısını paylaştı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarına Düzce Belediyesi başta olmak üzere, ilçe ve belde belediyeleri ve İl Özel İdaresi ile özel kuruluşların 414 iş makinesi ve araç ile destek verdiği belirtildi. Bölgeye psikososyal destek ekiplerinin de gönderildiğinin vurgulandığı açıklamada, toplamda bin 741 personelin afet bölgelerinde görev yaptığı ifade edildi.