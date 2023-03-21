Düzce’deki araç sayısı 128 bine yaklaştı

Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 127 bin 239 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 127 bin 239’a ulaştı. İlde araç türlerine bakıldığında ise 62 bin 414 otomobil, 2 bin 668 Minibüs, bin 513 Otobüs, 19 bin 377 Kamyonet, 5 bin 138 Kamyon, 22 bin 170 Motosiklet, 13 bin 512 Traktör, 447 özellikli taşıtlar oluşturdu.