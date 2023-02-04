Düzce’de proje başvuruları artışa geçti

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce’de lise araştırma projeleri yarışması proje başvuru sayılarını açıkladı. Bir önceki yıla oranla artışa geçen başvuru sayıları 73’e ulaştı.

2022-2023 yılı TÜBİTAK 2204-A Lise Araştırma Projeleri Yarışması Proje Başvuru Sayıları açıklandı. Düzce’de son 3 yılda yapılan başvuru sayıları artarak devam etti. Bu çerçevede 2021 yılında 53, 2022 yılında 62 olan proje başvuru sayısı 2023 yılında 73 olarak belirlendi. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, proje hazırlamada emeği geçen okullar, öğretmenler ve öğrenciler tebrik edildi.