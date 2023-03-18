Düzce Üniversitesi’ne 1 altın madalya daha

Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencisi Antalya’da düzenlenen Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Türkiye Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Türkiye Şampiyonası’nda Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencisi Mehmet Demirci, 52 kg Büyük Erkek Kategorisi’nde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya almayı başardı.

Üniversiteden yapılan açıklamada; “Düzce Üniversitesi olarak, zorlu mücadeleler karşısında başarıya ulaşan öğrencimiz Mehmet Demirci’yi tebrik eder, kendisinin gelişmesinde katkıda bulunan başta değerli ailesi olmak üzere, akademisyenlerimize ve antrenörlerine teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.