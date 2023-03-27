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Düzce Belediyespor Sakarya Akademi’yi 3-1 mağlup etti
DÜZCE BELEDİYESİ SPOR AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI 2. LİG YOLUNUN SON MAÇINDA SAKARYA AKADEMİ EKİBİNİ 3-1 YENEREK FİNAL KARŞILAŞMALARINA ÇIKMAYA HAK KAZANDI.
DÜZCE 27.03.2023, 17:04
Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü erkek voleybol takımı 2. Lig yolunun son maçında Sakarya Akademi ekibini 3-1 yenerek final karşılaşmalarına çıkmaya hak kazandı.
Türkiye Voleybol Bölgesel Ligi’nde mücadele eden Spor Akademisi Spor Kulübü Erkek Voleybol takımı bir üst lige çıkmak üzere grup karşılaşmalarının sonuncusunda Sakarya Akademi Erkek Voleybol takımı ile karşılaştı. 2. Lig için final grubuna çıkmak üzere yapılan son maçında galibiyeti rahat bir skor ile elde eden Düzceli ekip, karşılaşmadan 3-1’lik üstünlükle ayrıldı. Maç sonucu ile ligdeki grup karşılaşmalarını galibiyetle tamamlayan Spor Akademisi takımı 15 Nisan’da başlayacak final grup karşılaşmalarındaki rakiplerini beklemeye başladı.