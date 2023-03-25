Düzce Belediyesi sanat akademisi kuruldu
DÜZCE BELEDİYESİ, MESLEK EDİNDİRME VE HOBİ KURS BRANŞLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ. TRT’NİN ÜNLÜ KORO ŞEFİ, GÜÇLÜ SES AYŞE TAŞ’IN EĞİTMENLİĞİNİ ÜSTLENDİĞİ SANAT AKADEMİSİ DERSLERİNE BAŞLADI.
Düzce Belediyesi, meslek edindirme ve hobi kurs branşlarına bir yenisini daha ekledi. TRT’nin ünlü koro şefi, güçlü ses Ayşe Taş’ın eğitmenliğini üstlendiği Sanat Akademisi derslerine başladı.
Düzce Belediyesi her yaştan vatandaşın yeteneğini keşfetmesi ve geliştirmesi yönünde destek sağlamaya devam ediyor. Mesleki gelişime katkının yanı sıra hobi kurslarına da önem veren Belediye bünyesinde kurulan Sanat Akademisi, müzikseverler ile derslerine başladı. 60 kişinin başvuruda bulunduğu Sanat Akademisi’nin eğitmeni ise TRT’nin ünlü Koro Şefi Ayşe Taş oldu. Her Perşembe sanatseverler ile buluşan Taş, önce temel bilgi birikimleri konusunda yoklama yaparak sınıfları derecelerine göre ayıracak daha sonra Şan, Makam, Usul, Solfej konularında detaylı bilgiler paylaşacak.
Sanat Akademisi’ne katılmak isteyen sanatseverler, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi’nde bulunan Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne yapabilecek.