Depremzedelere yuva yapıyorlar

Düzce Gazeteciler Cemiyeti, 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem felaketinde evsiz kalan depremzedelerin barınma ihtiyaçları için Düzce Valiliği tarafından kurulan konteyner üretim tesislerinde çalışan işçilere moral ziyareti düzenledi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İslam Keleş, Düzce’de güzel olan her şeyin yanında olacaklarını söyledi.

Türkiye, 6 Şubat tarihinde Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birine uyandı. 11 ilde depremde evlerini kaybeden depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Düzce Valisi Cevdet Atay’ın talimatıyla depremin hemen ardından organize sanayi bölgelerinde 4 adet konteyner üretim merkezi kurdu. Bu merkezlerde konteyner üretimi aralıksız devam ederken Düzce Gazeteciler Cemiyeti özveri ile depremzedeler için konteyner imalatı yapan çalışanlara moral ziyareti düzenledi.

Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve üyelerin katıldığı ziyarette, konteyner üretiminde çalışan işçilere tatlı ikramında bulunuldu.

1000 konteyner gönderildi

Konteyner üretimi hakkında bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen, imalatın aralıksız devam ettiğini belirterek, günde 80 konteyner gönderdiklerini, hafta başına kadar gönderilen sayının 1000 adeti bulacağını belirtti.

“Depremzedelere yuva yapmak çok önemli”

Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İslam Keleş, “Depremi en iyi biz biliyoruz. 1999 yılında yaşadığımız depremlerde birçoğumuz yuvasız kaldık. Valimiz Cevdet Atay’ın bu projesini Gazeteciler Cemiyeti olarak çok fazla önemsiyoruz. Oradaki kardeşlerimize burada yuva yapıyor oluşumuz, bu yuvanın her parçasına emek veriyor oluşumuzla gurur duyuyoruz. Düzce Gazeteciler Cemiyeti olarak güzel olan, iyi olan her şeyin yanında olacağız. Hem oradaki afetzede kardeşlerimiz adına hem de tüm Düzceliler adına size teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.