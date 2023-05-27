Depremzede öğrencilere oyun sandıkları dağıtıldı

DÜZCE (İHA) – Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenerek Düzce’ye yerleşen ailelerin çocuklarına oyun sandığı dağıtıldı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün geçtiğimiz yıllarda başlattığı ‘oyun sandığım’ projesi çerçevesinde sandıklar bu sefer depremzede çocuklara dağıtıldı. Depremlerden etkilenerek Düzce’ye yerleşen ailelerin 3 ila 5 yaş aralığında ki çocuklara hazırlanan ‘oyun sandıkları’ ailelere dağıtıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın destekleri ile hazırlanan 36 oyun sandığı çocuklara verildi.