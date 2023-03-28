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Cumayeri’ne tenis kortu yapıldı
CUMAYERİ BELEDİYESİ İLÇEDE Kİ GENÇLERİN DAHA RAHAT SPOR YAPABİLMESİ İÇİN İLÇEYE AÇIK HAVA TENİS KORTU YAPTI.
DÜZCE 28.03.2023, 14:38
DÜZCE (İHA) – Cumayeri Belediyesi ilçede ki gençlerin daha rahat spor yapabilmesi için ilçeye açık hava tenis kortu yaptı.
Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçeye yatırımları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede ilçe gençlerinin daha rahat spor yapabilmesi için Açık hava tenis kortu yapılması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından kort ilçeye kazandırıldı. Son hazırlıklarının yapıldığı kort ilerleyen süreçlerde açılarak gençlerin hizmetine sunulacak.