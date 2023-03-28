Cumayeri’ne tenis kortu yapıldı

DÜZCE (İHA) – Cumayeri Belediyesi ilçede ki gençlerin daha rahat spor yapabilmesi için ilçeye açık hava tenis kortu yaptı.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçeye yatırımları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede ilçe gençlerinin daha rahat spor yapabilmesi için Açık hava tenis kortu yapılması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından kort ilçeye kazandırıldı. Son hazırlıklarının yapıldığı kort ilerleyen süreçlerde açılarak gençlerin hizmetine sunulacak.