Çocuklara doğa ve hayvan sevgisi
DÜZCE DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER HEKİMLERİ TARAFINDAN 4-6 YAŞ GURUBU ÖĞRENCİLERE DOĞA VE HAYVAN SEVGİSİ AŞILANMASI, BU SEVGİNİN NESİLDEN NESİLE AKTARILMASI İÇİN EĞİTİM VERİLDİ.
DÜZCE 03.06.2023, 10:46
6 yaş gurubu öğrencilere doğa ve hayvan sevgisi aşılanması, bu sevginin nesilden nesile aktarılması için eğitim verildi.
Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler, Konuralp Şehit Kemal Işıldak Kur’an kursu 4-6 yaş grubu öğrencilerine doğa ve hayvan sevgisi aşılanması, bu sevginin nesilden nesile aktarılması ile ilgili bir eğitim gerçekleştirdiler. Yapılan eğitim sonrasında ise öğrenciler kuş evlerini uygun yerlere yerleştirildi.