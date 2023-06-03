Çocuklara doğa ve hayvan sevgisi

6 yaş gurubu öğrencilere doğa ve hayvan sevgisi aşılanması, bu sevginin nesilden nesile aktarılması için eğitim verildi.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler, Konuralp Şehit Kemal Işıldak Kur’an kursu 4-6 yaş grubu öğrencilerine doğa ve hayvan sevgisi aşılanması, bu sevginin nesilden nesile aktarılması ile ilgili bir eğitim gerçekleştirdiler. Yapılan eğitim sonrasında ise öğrenciler kuş evlerini uygun yerlere yerleştirildi.