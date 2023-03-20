Çanakkale şehitleri okutulan mevlid ile anıldı

i şerif okutuldu. Kuyudüzü Muhtarlığı ve Çevre Kalkındırma Derneği tarafından yapılan etkinlik birçok camide aynı anda düzenlenirken, mevlid sonrasında ise pilav ikramı yapıldı.

Gölyaka ilçesinde 18 Mart Çanakkale Şehitleri ve Çanakkale zaferinin 108. yılı çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kuyudüzü Muhtarlığı ve Çevre Kalkındırma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte Kuyudüzü Camii, Yazıpınar Camii, Yazlık Köyü Camii, Elif Camii ve Gölyaka Merkez Camii’nde şehitlerin ruhuna mevlid-i şerif okutuldu. Mevlid sonrasına ise camilerdeki cemaatlere kazanlarda pişirilen pilav ikram edildi.