Bebek, depremzedelerle iftar yaptı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Hakan Bebek, Düzce’de kız öğrenci yurdunda barınan depremzede vatandaşlarla iftar yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bu yıl ramazanı evlerinden, memleketlerinden uzakta geçiren depremzedeleri biran olsun yalnız bırakmayıp, üzüntülerine ve acılarına ortak olarak yaralarını sarmaya devam ediyor.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı Zahidül Kevseri Yurdu’nda depremzede vatandaşları ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Hakan Bebek, iftar programına katıldı. Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ile depremzedelerle bir süre sohbet eden Bebek, afette yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek depremzede ailelerle iftar yaptı.

İftar sonrası semazen gösterisi yapıldı.