Başkan Şengüloğlu: “Tekerinize taş değmesin”

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinin ardından yardımları bölgeye ulaştırmak için cansiperane çalışan Düzce Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyelerini ziyaret eden AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, taşıyıcıların görünmeyen kahramanlar olduğunu belirterek, “Rabbim tekerinize taş değdirmesin” dedi.

AK Parti Düzce İl Yönetimi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye sürekli yardım ulaştırılmasında destek veren Düzce Kamyoncular Kooperatifini ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz ve üyeler ile bir araya gelen AK Parti heyeti adına açıklamalarda bulunan AK parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, "Depremi ve afeti en iyi bilen il olarak koordinasyonu çok iyi sağlayabildiğimizi düşünüyorum. Bütün vatandaşlarımız cansiperane örgütlenerek bölgeye yardım yağdırdılar. Herkes işini gücünü bıraktı bölgeye destek olmak için seferber oldu. Herkes işin bir ucundan tuttu. Ama asıl önemli olan yardımın oraya ulaşmasıydı. Bunlarda sizler sayesinde oldu. Aslında sizler çok fazla görünmeyen, geride kalan kahramanlarsınız. Bu sebeple sizleri alkışlıyorum” dedi.

"Zamanla yarıştılar"

Taşıyıcıların herhangi bir ticari kaygı gütmeden depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için zamanla yarıştığını vurgulayan Şengüloğlu, “Sizlerin gayreti ve emeği olmasaydı o yardımlar bölgeye ulaşmazdı. Oraya gidip belki günlerce saatlerce yükünüzü indirmek için beklediniz. Belki çok sayıda sefer yaptınız dinlenemediniz. Bu insanın içerisindeki sevgi olmadan olacak bir şey değil. Sizler o bölgedeki insanların neler yaşadığını çok iyi biliyorsunuz. Yardımlar depremzedelere ulaşsın diye zamanla yarıştınız. Kara, yağmura, yol durumuna bakmadınız. Belki kaza tehlikesi yaşadınız. İşinizi ticari değil insani olarak yaptınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Orhan başkanımız her zaman yanımızda oldu. Rabbim tekerinize taş değdirmesin” diye konuştu.

"500’e yakın araç gönderdik"

Düzce Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Orhan Yılmaz bölgeye şu ana kadar 500’e yakın araç gönderdiklerinin altını çizerek, “Şuana kadar bölgeye 500’e yakın araç gönderdik. Günde 80 arkadaşımızı işe göndermiş vaziyetteyiz. Dolayısıyla çok kalabalık değiliz. Ben Hasan başkan ile iki dönem çalıştım. Oğuzhan kardeşimle de öyle. Düzce için çok kıymetli insanlar. Dertlerimizle dertlenecek insanlar. Düzce için bir şans olduğuna inandığım Hasan başkanım ile beraber güzel şeyler olacak. Düzce’de depremler, seller oldu. Burayı terk etmedik. Burada güzel idarecilerin olması bizleri mutlu ediyor. Torunlarımızın ve çocuklarımızın yaşayacağı bu yerde idareciler çok önemli. Seçime kısa bir zaman kaldı” şeklinde konuştu.