Başkan Özlü gençlerle sahur yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Gençlik ile sahurda bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Özlü, gençleri dinledi.

11 ayın sultanı Ramazan ayı bereket içinde geçiyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sahurda Ak Gençlerle bir araya geldi. Özlü “Kıymetli hemşehrilerim, Ramazan-ı Şerif’in hayrı ve bereketi sizlerle olsun. Bu gece sahurda AK Gençlik’leyiz. Bu vesile ile tüm genç kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.

Gençlerle sahur yapar Başkan Özlü onlarla bol bol sohbet etti.