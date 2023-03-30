Bahçeşehir etkinlik alanı tamamlandı

Düzce Belediyesi tarafından Bahçeşir bölgesine kazandırılmak için kısa süre önce çalışmalarına başlanan etkinlik alanında ihale dahilindeki çalışmaların en önemli kısımları tamamlandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatlarıyla Bahçeşehir bölgesine kazandırılmak için yapımına başlanan etkinlik alanında büyük yol kat edildi. Belediyenin başta kültür, sanat ve sportif etkinlikleri olmak üzere tüm çalışmalarından faydalanabilmesi için hazırlanan alanın tamamlanması adına yoğun mesai harcanıyor.

İhale dahilinde çim rulo zemin düzenlemesinden platform sahne alanına, kaykay pistinden amfi sahneye ve sosyal alanlara birçok farklı konsepti barındıracak olan etkinlik alanında yarasa tente oturma alanlarından amfi sahnenin oluşturulmasına kadar en önemli kısımlar ortaya çıkarken bin 250 metrekarelik bölge de granit ve bazalt taşlarla döşendi.

Toplam 2 bir metrekare yeşil alana sahip olacak ve tuvalet ile büfenin yapım çalışmalarına geçilen Bahçeşehir etkinlik alanının kısa süre içerisinde bölge sakinlerinin hizmetine sunulacak.