Aydınpınar Şelalesi’ne giden yol asfaltlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin önemli turizm destinasyonlarından Aydınpınar Şelalesi’ne giden 3 bin 850 metrelik yol asfaltlandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, Aydınpınar Şelalesi’ndeki ulaşım problemini çözmek için çalışma başlatmıştı. Çalışmalar çerçevesinde Aydınpınar Şelalesi’ne giriş yolunda yapılan düzenlemeler ile öncelikle yol genişletildi. Genişletilen yolun ardından 3 bin 850 metrelik yolda asfaltlama çalışmaları yapıldı.