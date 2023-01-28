Aydın “Veri korumasında gizlilik ilk adım”

DÜZCE(İHA) – Bilsoft Yazılım İş Geliştirme Uzmanı Mehmet Aydın, “Dijitalleşen dünyada verilerin önemi ve değeri her geçen gün artıyor” dedi.

Bilsoft Yazılım İş Geliştirme Uzmanı Mehmet Aydın, 28 Ocak Veri Koruma Günü’nde yaptığı açıklamada kişisel verilerin ihlaline karşı bilinçlendirme politikalarının yanı sıra veri hırsızlığı gibi problemlerin önüne geçebilmek için alınacak kişisel önlemlerin olduğunu bildirdi.

“Dijitalleşen dünyada verilerin önemi ve değeri her geçen gün artıyor” diyen Aydın, konuşmasına şöyle devam etti; “Avrupa Konseyi’nin 28 Ocak 1981 tarihinde imzaya açtığı, ülkemizin de taraf olduğu 108 sayılı sözleşmeye istinaden, 28 Ocak Veri Koruma Günü olarak ilan edildi. Bilgi teknolojilerinin her alanda kullanılmasından kaynaklanan olası tehditlerin kontrol altına alınması, bilgi barındıran fiziksel ortamların güvenliğinin sağlanması ve kişilerin farkındalıklarının arttırılması büyük önem taşımaktadır.”

İş Geliştirme Uzmanı Aydın, bilgi güvenliğinin ana ögeleri olarak gizlilik, bütünlük ve erişebilirliğin altını çizerek “Bilgi güvenliğinin 3 temel maddesini şu şekilde özetlemek mümkün. Gizlilik; bilginin yetkisiz erişime karşı korunması. Bütünlük; bilginin tam, doğru ve tutarlı olması. Erişilebilirlik; yetkili kişilerce bilginin ihtiyaç durumunda ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasıdır. Bilgi güvenliğini destekleyen diğer unsurlar ise; mahremiyet, güvenirlik, hesap verebilirlik, inkar edilemezlik ve erişim denetimi gelmektedir” dedi.

Veri korumasında bireysel çabaların yanı sıra şirketlerin de bu konuya dikkat etmeleri ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu sistemine kayıtların tamamlanmasının önemini vurgulayan Aydın, “Verilerin korunması durumunun giderek daha sıkı tutulduğunu ve korunduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’nin verilerinin Türkiye’de kalması için yapılan çalışmalar da oldukça önem kazandı. Bu doğrultuda yerli ve milli ürünler destekleniyor. Yerli ve milli yazılım firması Bilsoft olarak müşterilerimizin verilerinin gizliliği ve güvenliği ile ilgili gerekli hassasiyeti gösteriyoruz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.