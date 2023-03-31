Alt yapıda çalışmalar sürüyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yılın ilk üç ayında 3 bin 30 metre içme suyu hattı bağladı, bin 145 metre de hat yenileme işlemini yaptı.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, 2023 yılının ilk 3 aylık dönemine ait faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaştı. Müdürlük, bu dönemde merkez genelinde içme suyundan, kanalizasyon hattına, yağmur suyu hattından muhtelif çalışmalara kadar alt yapıyı desteklemesini sürdürdü. Mevcut hatların tamir, bakım ve onarımları başta olmak üzere yeni hat açılması gibi hizmetlerini de aksatmadan yerine getiren Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, merkez ve muhtelif mahallelerde 348 adet kanal açma hizmetini yerine getirirken, hizmet sahası dahilinde bin 885 adet vidanjör çekimini de gerçekleştirdi.

Kanalizasyon hizmetleri

Müdürlük, söz konusu süreçte 82 adet kanalizasyonun parsel bağlamasını yaparken, kanalizasyon ana hat ve parsellerde meydana gelen 112 arızanın da giderilmesine ön ayak oldu. 3 aylık dönem içerisinde 3 bin 3507 metre kanalizasyon hattının çekilmesini de sağlayan müdürlük ekipleri, 241 kanalizasyon ızgara açma, temizleme, yükseltme işlemini de şartlara uygun şekilde gerçekleştirdi.

İçme suyu ve hat arıza çalışmaları

İçme suyu konusunda da hassas şekilde hareket eden ve sağlıklı bir ortamda vatandaşlara ulaştırılması için yoğun çaba gösteren ekipler, bu dönemde 3 bin 30 metre içme suyu hattı bağlanmasını, bin 145 metre de hat yenileme işlemini başarılı şekilde tamamladı. Ekipler, meydana gelen içme suyu ana hat ve parsel arızalarına yönelik yaptığı çalışmayla 589 arızanın giderilmelerini de sağladı.

Yağmur suyu hatlarının döşenmesi noktasında da tüm imkanlarını sahaya yansıtan ekipler, 2 bin 621 metrelik hat döşenmesini sağlarken, 172 baca açma ve yükseltme işleminin yanı sıra 71 parsel yükseltme işlemini de yerini getirdi.