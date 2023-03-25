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AK Parti Düzce teşkilatında temayül başladı

14 MAYIS 2023 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİM ÇALIŞMALARI DAHİLİNDE AK PARTİ DÜZCE İL TEŞKİLATI’NDA ELEKTRONİK TEMAYÜL OYLAMASI (E-TEMAYÜL) BAŞLADI.

DÜZCE 25.03.2023, 12:25
AK Parti Düzce teşkilatında temayül başladı

Temayül) başladı.

AK Parti Düzce İl Başkanlığı tarafından teşkilatların milletvekili aday adayları ile ilgili eğilimlerini değerlendirmek için yaptığı temayül oylaması Erol Güngör Kültür Merkezinde başladı. 53 aday adayı arasından partililer aday olmasını istediği 3 kişiyi belirleyecek.

E-temayül oylamasına 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Kars Milletvekili Ahmet Arslan, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ve Erzincan Milletvekili Burhan Çakır katıldı.

Yaklaşık 1000 teşkilat üyesi listede görmek istediği 3 ismi elektronik ortamda yazarak oylarını kullanıyor. Saat 16.00’ya kadar sürecek oylamaya AK Parti teşkilatları tarafından büyük ilgi gösteriliyor.

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