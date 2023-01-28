2022’de 100 kilometreden fazla köy yolu asfalt ve beton oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin köylerinin yollarının iyileştirilmesi için Özel İdareye bağlı ekipler gece gündüz çalışma yaptı. Geçen yıl ekipler 100 kilometreden fazla köy yolunda beton ve asfalt serdi.

Düzce İl Genel Sekreteri Hayri Şen yönetimindeki Özel İdareye bağlı ekipler 2022 yılını yoğun bir çalışma temposunda geçirdi. Geçen yıl haziran ayında yaşanan sel felaketinde, Kasım ayında yaşanan deprem sonrasında sahada yaptıkları çalışmaların yanı sıra, köylerde de bir çok çalışma gerçekleştirdiler.

Ekipler, Düzce’de yeni bir uygulamayı hayata geçirerek yolları beton yaptılar. 2022 yılı içerisinde 38 bin 100 metreküp beton ile 47,5 kilometre, 85 bin 450 ton sıcak asfalt ile 55 kilometre yol yapım çalışması gerçekleştirildi.

152 köyde yapıldı

2022 yılında ayrıca 11 bin ton yama malzemesi üretilerek Düzce Merkez ve ilçelerine ait 152 köyde yama çalışması gerçekleştiren ekipler, mevsim şartlarının elverişli gidişatına istinaden yama yapım çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.