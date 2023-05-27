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19 kilometre yürüdüler
DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARAMA KURTARMA BİRİMİ EKİPLERİ 19 MAYIS RUHU İLE DOĞAL HAYATTA 19 KİLOMETRELİK YÜRÜYÜŞ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.
DÜZCE 27.05.2023, 12:09
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi ekipleri 19 Mayıs ruhu ile Doğal hayatta 19 kilometrelik yürüyüş etkinliği düzenlendi.
Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Arama ve Kurtarma Birimi ekipleri yürüyüş etkinliği düzenledi. 19 Mayıs Ruhuyla 19 Kilometre Doğada Yürüyorum adı altında gerçekleştirilen yürüyüş etkinliğinde Konuralp Antik Tiyatro’nın keşfinin ardından katılımcılar Kemerkasım Su Kemerlerine kadar yürüyüş gerçekleştirdi.