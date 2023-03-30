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100 yataklı öğrenci pansiyonu yapılacak
DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE BULUNAN AKÇAKOCA FEN LİSESİ YANINA HAYIRSEVER İŞ ADAMI TARAFINDAN 100 YATAKLI ÖĞRENCİ PANSİYONU YAPILACAK.
DÜZCE 30.03.2023, 15:33
DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bulunan Akçakoca Fen Lisesi yanına hayırsever iş adamı tarafından 100 yataklı öğrenci pansiyonu yapılacak.
Akçakoca’da yapılacak olan 100 yataklı öğrenci pansiyonu için imzalar atıldı. Törene Vali Cevdet Atay, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Düzce Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ve İş İnsanı Yiğit Sevil katıldı.
Akçakoca Fen Lisesi yanında bulunan arsaya Sevil ailesi tarafından 100 yataklı öğrenci pansiyonu yapılacak.
Vali Cevdet Atay, hayırlı olmasını diledi.