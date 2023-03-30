DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bulunan Akçakoca Fen Lisesi yanına hayırsever iş adamı tarafından 100 yataklı öğrenci pansiyonu yapılacak.

Akçakoca’da yapılacak olan 100 yataklı öğrenci pansiyonu için imzalar atıldı. Törene Vali Cevdet Atay, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Düzce Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ve İş İnsanı Yiğit Sevil katıldı.

Akçakoca Fen Lisesi yanında bulunan arsaya Sevil ailesi tarafından 100 yataklı öğrenci pansiyonu yapılacak.

Vali Cevdet Atay, hayırlı olmasını diledi.