Londra Zirveyi Bırakmıyor

Listeye göre, İngiltere'nin başkenti Londra, dünyanın en iyi şehri unvanını koruyarak üst üste 10. kez zirvede yer aldı. Londra’yı New York (ABD), Paris (Fransa), Tokyo (Japonya) ve Singapur izledi.

İstanbul 28. Sırada

Raporda İstanbul, 28. sıradan listeye dahil oldu. Avrupa'nın en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul için, "Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan büyüleyici bir kültür ve ticaret kavşağı" ifadelerine yer verildi. Özellikle şehrin benzersiz coğrafi konumu ve tarihi zenginliği vurgulandı. İstanbul, “Görülecek Yerler ve Simgesel Yerler” kategorisinde ise ilk 10’da yer aldı.

Avrupa’nın Favorileri Yine Zirvede

İstanbul dışında Avrupa şehirleri de listede güçlü bir varlık gösterdi. Roma (6. sıra), Madrid (7. sıra), Barcelona (8. sıra) ve Berlin (9. sıra), Avrupa’nın kültürel ve tarihi cazibesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Dünyanın Gözdesi Şehirler

İlk 10’da yer alan diğer şehirler ise şunlar oldu:

Roma (İtalya)

Madrid (İspanya)

Barcelona (İspanya)

Berlin (Almanya)

Sydney (Avustralya)

İstanbul’un Gücü

Raporda İstanbul’un tarihi, kültürel ve ticari önemine dikkat çekildi. Benzersiz boğaz manzarası, eşsiz tarihi yapıları ve hareketli şehir hayatıyla İstanbul, hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için çekim merkezi olmaya devam ediyor.

"Dünyanın En İyi Şehirleri" sıralaması, şehirlerin uluslararası alandaki cazibesini, kültürel zenginliğini ve ekonomik gücünü yansıtıyor. İstanbul, 28. sıradaki konumuyla global ölçekte dikkat çeken şehirlerden biri olmaya devam ederken, ilk 10’da yer alan şehirler, dünyanın en yaşanabilir ve çekici merkezleri olarak öne çıkıyor.