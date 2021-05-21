İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki Filistinlilere saldırdı

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da cuma namazı sonrası Filistinlilere plastik mermi ve ses bombasıyla saldırdı.

Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa’da İsrail’in geri adım atarak, Hamas ile ateşkese varmasını kutladı. Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi.

Filistinliler daha sonra Mescid-i Aksa’dan Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmek istedi.

İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı.

Saldırı nedeniyle yaralananlar olsa da Filistin Kızılayından henüz açıklama yapılmadı.

Bölgede bulunan TRT Haber muhabiri Fatih Yavuz son durumu şu şekilde aktardı:

"İsrail polisinin tekrardan ses bombalarıyla saldırılarını görüyoruz. Ateşkesten hemen sonra zafer kutlamaları yapmıştı Filistinliler. Filistinlilere göre bu ateşkes bir başarıydı çünkü karşılarında askeri gücü çok fazla olan bir ülke vardı. Bu kutlamalar sırasında Mescid-i Aksa'da kalabalık çok fazlaydı, yaralı sayısına ilişkin ise henüz bir bilgi yok."