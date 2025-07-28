Sarraf Ahmet Güney, düğünlerde takılan altınların bozdurulma sürecinde çiftlerin zaman zaman istenmeyen sürprizlerle karşılaştığını belirterek, bu tür olumsuzlukların önüne geçmek adına önemli bir öneride bulundu. Güney, altın takıların üzerine küçük yapıştırıcılarla numara veya işaretleme yapılmasını tavsiye etti. Böylece çiftler, bozdurma işlemi sırasında sorun yaşadıkları takının hangi kişiden geldiğini kolaylıkla tespit edebiliyor.

Düğünlerde takılan altınların tür ve gramajının, düğün sahipleriyle katılımcılar arasındaki yakınlık ve sosyal çevreye göre değişiklik gösterdiğini belirten Güney, "Yemekli bir düğünde, davetliler genellikle çeyrek altınla başlamak üzere, yarım ve tam altına kadar uzanan bir takı zinciri oluşturuyor. Lüks düğünlerde ise iki buçukluk, beşlik altınlar, bilezikler ya da değerli saatler tercih edilebiliyor" dedi.

Altınların sahte veya düşük ayarlı çıkma ihtimaline karşı uyarılarda bulunan Güney, "Düğün sahipleri, takılan altınları bozdururken üzerindeki isimlikleri çıkardıktan sonra sorun yaşadıklarında, kimin ne taktığını hatırlamakta zorlanabiliyor. Bu nedenle her bir takıya küçük bir numara ya da işaret konulması, olası mağduriyetin önüne geçebilir" şeklinde konuştu.

Ahmet Güney ayrıca, sahte ya da düşük gramajlı ürünlerin çoğunlukla bilinçsizce ya da farkında olunmadan alınabildiğine dikkat çekerek, "Kuyumcular bilinçli olarak müşterisini mağdur etmez. Ancak düğün sahiplerinin de dikkatli olması, bozdurma sırasında yaşanabilecek sorunları en aza indirecektir" ifadelerini kullandı.