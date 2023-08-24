Bugüne kadar Türkiye’de ve dünyada birçok ilki gerçekleştiren Doping Hafıza, gerçekleştirdiği yeni yatırımla tamamen yapay zeka destekli bir platforma bürünerek kullanıcılara kusursuz bir öğrenme deneyimi sunuyor. Ayrıca marka yeni yatırımıyla öğrencilerin hem hayallerine ulaşmasına hem de yeni hayaller kurmasına vesile oluyor.

Türkiye’nin en büyük dijital öğrenme platformu Doping Hafıza, güncellenen yeni versiyonu ile öğrenmeyi farklı bir seviyeye taşırken; ilkokuldan ortaokula, liseden üniversiteye yüz binlerce kullanıcıya öğrenmenin eğlenceli yanlarını keşfettiriyor. Yapay zeka destekli ve hem Türkiye’de ve dünyada ilk olan yapay zeka destekli ders koçu, öğrenci gelişimini öğrencinin yaşını baz alarak gerçek zamanlı takip ediyor. Yeni platform aynı zamanda canlı bireysel ders koçluğu gibi birçok özelliği kullanıcı deneyimine sunuyor. Aynı zamanda platform; zengin içerik havuzuyla YKS, LGS, KPSS, DGS ve ALES gibi sınavlara hazırlık sürecinde de kullanıcılarına kişiselleştirilmiş bir deneyim ve kalıcı öğrenme imkanı sunuyor. İki yıl süren yapay zeka altyapılı platform hazırlıkları ve uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda yenilenen yapısıyla, 2023’ün ağustos ayında güncellenen versiyonunda hem yapay zeka hem canlı destek hem de en kaliteli öğrenme içeriklerini harmanlayarak kullanıcılara ihtiyaç duydukları tüm unsurları sunuyor. Platformun yenilenen yüzüyle daha çok kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini belirten Doping Hafıza CEO’su Mert Kalkavan, “Doping Hafıza dijital öğrenme platformumuzun yeni hali önümüzdeki senelerde yüzbinlerce öğrencimizin umarım hem hayallerine ulaşmasına destek olacak hem de onları şaşırtıp, meraklandırarak, yeni hayaller de kurmalarına vesile olacak” dedi.

Alanında uzman, profesyonel ekibi fark yaratıyor

Yaklaşık 200 kişilik profesyonel ekibiyle farklı öğrenme enstrümanlarını bir araya getiren Doping Hafıza, yapay zeka ile donatılan yeni versiyonu ile fark yaratıyor. Başta sınavlara hazırlanan kullanıcılar olmak üzere birçok farklı yaş grubundan ders çalışan kullanıcıya tüm öğrenme ihtiyaçlarını tek bir dijital uygulama üzerinden karşılayabildikleri bir sistem sunan Doping Hafıza, kullanıcıların zamandan tasarruf ederek, mekan sınırlarına takılmadan kişiselleştirilmiş bir süreç ile öğrenmelerine olanak tanıyor. Kullanıcıların ders çalışma sürecinde ihtiyacı olan her şeyi düşünen Doping Hafıza; akıllı değerlendirme paneli ile çok daha hızlı ve verimli çalışmayı sağlarken aynı zamanda kullanıcıların hangi derste ne kadar başarı gösterdiğini ve gelişim noktalarını sürekli olarak takip etme imkanı sunuyor. Kullanıcıların çalıştıkları tüm derslere dair istatistikleri tutan yapay zeka temelli altyapısı kullanıcıyı adım adım takip ederken aynı zamanda kullanıcının zayıf olduğu konularda da özel içerikler sunarak öğrenme sürecini en iyi seviyeye getiriyor. Doping Hafıza, Oxford University Press iş birliği ile geliştirdiği Dopiverse aracılığıyla da 1., 2. Ve 3. Sınıf grubundaki çocuklara eğlenirken öğrenecekleri bir oyun uygulaması sunuyor. Bu konuda çocukların ve velilerin muzdarip olduğu zararlı oyunlar ve ekran bağımlılığı sorununu dert ettiklerini aktaran Kalkavan, “Platformumuzda ilkokul kademesindeki çocuklarımız için tamamen güvenli ve eğlenceli eğitsel bir oyun evreni inşa ettik. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında -Amerika, Kanada ve İngiltere’de- kullanıcılarımız şuan bu evrende birbirleriyle etkileşiyor, aktiviteler yaparken değerli beceriler ediniyor” dedi.

Kişiye özel ders çalışma programı ve öğrenme yolculuğu

Doping Hafıza yenilenen yapısında yapay zeka asistanı sayesinde performans takibi ve değerlendirme özelliğiyle kullanıcının çalışma süreci boyunca derslerindeki çalışmaları takip ederek raporlarken kullanıcı sadece ders çalışmaya odaklanıyor. Kullanıcının derslerdeki bilgisine ve öğrenim hızına göre en uygun çalışma programını hazırlayan yapay zeka asistanı aynı zamanda kullanıcının en verimli şekilde ders çalışmasına da olanak tanıyor. Her kullanıcıya onu sabırla dinleyen, onun hızına ayak uyduran, onun seviyesine ve tercih ettiği yöntemlerle ders anlatan bir yapay zeka öğretmeni vaat eden platform YKS'den LGS'ye, ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan lise sona kadar tüm sınıflarda dönem dersleriyle birlikte KPSS'den DGS, ALES ve İngilizce’ye kadar birçok paketi kullanıcılara sunuyor.