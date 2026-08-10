Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Doç. Dr. Berat Akıncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan çerçeve yasa teklifinin bir af düzenlemesi olmadığını belirterek, teklifin Türkiye'nin yaklaşık 50 yıllık terörle mücadele sürecinin hukuki zemine taşınmasını hedeflediğini söyledi.

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 'Çerçeve yasa' olarak adlandırılan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi' bugün Meclis'te görüşülecek.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Berat Akıncı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin terörle mücadelede tarihi bir dönemeçten geçtiğini belirten Akıncı, 'Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında son 50 yılı içerisinde bir kırılma anı, çok önemli tarihi günlerden geçiyoruz. Çerçeve yasa tasarısı meclise sunuldu. Bu süreç, güvenlik politikalarının hukuki zemine taşınması açısından önemli bir aşamayı temsil ediyor' dedi.

'Bu yasa teklifi kesinlikle bir af kanunu değil'

Yasa teklifinin yanlış değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Akıncı, 'Bu yasa teklifi kesinlikle bir af kanunu değil veya herhangi bir kesime yönelik hazırlanmış bir düzenleme de değil. Türkiye'nin yaklaşık 50 yıldır terörle mücadele kapsamında yürüttüğü güvenlik politikalarının hukuksal zemine dönüştürülmesi ve bunun sonucunda toplumsal ile milli bütünleşmenin sağlanmasına yönelik bir adım olarak görülmesi gerekiyor' diye konuştu.

'Silahlı mücadelede önemli başarı sağlandı'

Türkiye'nin 1984 yılından bu yana terörle mücadelede önemli mesafe kat ettiğini ifade eden Akıncı, özellikle son yıllarda sınır ötesi operasyonlar, yerli savunma sanayisi, İHA ve SİHA teknolojileri ile istihbarat kapasitesindeki gelişmeler sayesinde örgütün hareket alanının büyük ölçüde daraldığını söyledi.

Akıncı, 'Devlet artık bugün şunu söylüyor; silahlı mücadelede önemli başarı sağlandı. Bundan sonraki süreçte bu başarıyı hukuki ve kurumsal düzenlemelerle kalıcı hale getirmemiz gerekiyor' ifadelerini kullandı.

'PKK'nın tamamen feshi ve silahsızlanması öngörülüyor'

Teklifin örgütün tamamen feshedilmesini öngördüğünü belirten Akıncı, 'PKK-KCK yalnızca silah bırakacağını açıklamıştı. Ancak bu düzenleme kapsamında bütün örgütsel yapının sonlandırılması, tüm silahların teslim edilmesi ve mühimmatın devlete ulaştırılması gerekiyor. Ayrıca bu sürecin güvenlik kurumlarınca doğrulanması öngörülüyor. İlk kez silahsızlanmanın teyidi tamamen devlet kurumlarına bırakılıyor' dedi.

'Yalnızca dağ kadrosuna yönelik bir düzenleme değil'

Yasa teklifinin yalnızca silahlı örgüt mensuplarını kapsamadığını dile getiren Akıncı, 'Teklif; örgüt kurucuları, yöneticileri, üyeleri, örgüte yardım edenler, propaganda suçu işleyenler ve örgütün finansmanında görev alanları da belirli şartlar altında kapsıyor. Dolayısıyla yalnızca dağ kadrosuna yönelik bir düzenleme olarak değerlendirilmemeli' ifadelerini kullandı.

'Ağır suçlar kapsam dışında tutuluyor'

Doç. Dr. Berat Akıncı, teklif kapsamında bazı suçların istisna tutulduğunu da belirterek, 'Kasten adam öldürme suçunu işleyenler ile müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan hüküm giyenler bu düzenlemenin dışında bırakılıyor. Bu yönüyle kamuoyunda oluşabilecek cezasızlık algısının ve adalet duygusunun zedelenmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor' diye konuştu.

Sürecin TBMM çatısı altında yürütülmesinin önemine işaret eden Akıncı, düzenlemenin uzun vadede başarıya ulaşabilmesi için geniş siyasi uzlaşının gerekli olduğunu söyledi.

'Türkiye'nin dış politikadaki hareket alanı genişleyebilir'

Yasa teklifinin yalnızca iç güvenlik açısından değil, dış politika bakımından da önemli sonuçlar doğurabileceğini belirten Doç. Dr. Akıncı, 'Türkiye bu yasayla birlikte hem içeride birlik ve bütünlüğünü güçlendirecek hem de bölgesel aktörlere güçlü bir mesaj vermiş olacak. Kendi terör sorununu çözmüş bir Türkiye'nin dış politika başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelerde daha etkin rol üstlenebilmesi mümkün olacaktır' ifadelerini kullandı.

Yasa teklifinde neler var

Örgütün fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altındaki tüm silah ile mühimmatın teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu tespitin MGK kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanması halinde, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçundan mahkûm olanlar ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen suçlar nedeniyle müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar hariç olmak üzere belirli hükümlülerin cezalarının infazı ertelenebilecek.

Toplam 15 yıl veya daha az hapis cezası alanların infazı 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis ya da müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların infazı da 10 yıl süreyle infaz hâkimi kararıyla ertelenecek. Erteleme süresi içinde terör suçlarından birinin işlenmesi halinde infaz hâkimi tarafından erteleme kararının kaldırılarak cezanın infazının devamına karar verilecek.

Kanunun uygulanmasının takibi ve koordinasyonu amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreteri'nden oluşan bir kurul kurulacak.

Kurul, örgütün tasfiyesine ilişkin gelişmeleri değerlendirecek, gerekli görmesi halinde adli, idari ve yasal düzenleme taleplerinde bulunabilecek. Ayrıca infazı ertelenen kişilerle ilgili süreçleri de izleyerek, belirli sürelerin geçmesinin ardından soruşturma ve mahkûmiyetlerden kaynaklanan hak yoksunluklarının kaldırılmasını ilgili yargı mercilerinden talep edebilecek.

MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından önce işlenmiş ve kanun kapsamına giren suçlar nedeniyle bu tarihten sonra başlatılacak soruşturmalar Kurul'un iznine bağlı olacak.

Örgüt mensuplarının teslim ettiği veya beyan ettiği silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve diğer malzemeler kayıt altına alınacak. Uygulamanın usul ve esasları İçişleri ile Milli Savunma Bakanlıklarınca, güvenlik kurumlarının görüşü alınarak belirlenecek.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 6 ay içinde bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılığına veya kurulun görevlendireceği kurumlara ve Türkiye'nin dış temsilciliklerine (konsolosluk veya büyükelçiliklere) yazılı başvuruda bulunması gerekecek.