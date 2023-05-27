‘Spor Tırmanış Minikler Türkiye’ şampiyonları Diyarbakır’dan

25-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında Aydın ilinde Türkiye’den 35 okul ve 240 sporcunun katıldığı Spor Tırmanış Minikler Türkiye Şampiyonası’nda Diyarbakır Molla Gürani İlkokulu takım halinde kız ve erkeklerde bir ilki başararak ayrı ayrı Türkiye şampiyonu oldu.

Okullar Arası Minikler Küçükler Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası müsabakaları Aydın’da gerçekleşti. Türkiye’den 35 okul ve 240 sporcunun katılım gösterdiği ‘Tırmanış Minikler Türkiye Şampiyonası’nda Diyarbakır Molla Gürani İlkokulu takımı şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Diyarbakır Dağcılık İl Temsilcisi Abdurrahim Ekin yaptığı açıklamada, şampiyonluk sevincini yaşadıklarını belirtti.

Ekin, “Yaklaşık 4 yıl öncesine kadar antrenman yapmak için çalışma alanı ve yeri bulmaktan zorluk çektiğimiz o günlerde Molla Gürani İlkokul Müdiresi Oya sevinç Ekin’nin tavsiyesi üzerine ve kendi kişisel girişimleriyle okulun Bodrum katında bu çalışmalarımızı yapabileceklerimizi söyledi. İl Temsilciliği olarak bizde burada Küçük bir tırmanış duvarı yaparak antrenmanlara başladık. Bugün yaşanan bu şampiyonluk bodrumda gelen mutluluk oldu. Bir başka gururu da Türkiye Dağcılık Milli Takımına 5 sporcu vermemize de vesile olmuş oldu. Aydın ilinde yapılan Okul Sporları Türkiye Tırmanış Şampiyonası’na Türkiye’den 35 okuldan 240 sporcunun katıldığı Tırmanış Minikler Türkiye Şampiyonasında Diyarbakır molla Gürani İlkokulu olarak takım halinde kız ve erkeklerde bir ilki başararak ayrı ayrı Türkiye Şampiyonu olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.