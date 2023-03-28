Sivas Belediyespor - Amedspor mücadelesinin hakemleri açıklandı

TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. haftasında oynanacak Sivas Belediyespor-Amedspor maçında hakem Sinan Özcan düdük çalacak.

Amedspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. haftasında yarın saat 14.00’te Sivas Belediyespor’la, Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı Sinan Özcan yönetecek. Özcan’ın yardımcılıklarını Sezgin Şahbaz ve Kerem Kalkan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Haluk Gürsoy olacak.