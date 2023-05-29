Silvanlı çiftçiler boşa akan kaynak suyundan faydalanacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan ilçesi Keklikdere Mahallesi’nde sulama amaçlı 7 bin metre uzunluğunda kanal ve hayvan içme suyu göleti çalışmalarına başladı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Keklikdere Mahallesi’nde kayalıktan çıkan ve boşa akan kaynak suyundan çiftçilerin faydalanması için proje hazırlandı.

Proje çerçevesinde 6 bin 945 metre trapez tipi ve 343 metre dik tipi olmak üzere toplam 7 bin 288 metre kanal yapılacak. 160 tarla priz kapağı, 13 yol geçidi, 9 sel geçidinin yapılacağı çalışmada 1350 metre boru döşenecek. Sulama kanalı projesi tamamlandığında 1150 dekar arazi suyla buluşacak. Proje dahilinde ayrıca su kaynağının çevre düzenlemesi yapılarak mahalle sakinlerinin kullanımına sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Keklikdere Mahallesini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi. Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Çiftçi, vatandaşların taleplerini dinledi.

Çiftçi’ye Silvan Kaymakamı Hasan Uğuz ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki eşlik etti.