Minikler Hacivat-Karagöz gösterisi ile eğlendi
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KADIN YAŞAM MERKEZLERİNDEKİ OYUN ODALARINDA KALAN MİNİKLERİ HACİVAT-KARAGÖZ GÖSTERİSİ İLE BULUŞTURDU.
DİYARBAKIR 02.06.2023, 12:29
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kadın Yaşam Merkezlerindeki oyun odalarında kalan minikleri Hacivat-Karagöz gösterisi ile buluşturdu.
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kadın Yaşam Merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin çocukları oyun odalarında çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçiyor.
Benusen, Yeniköy ve Mardinkapı Kadın Yaşam Merkezindeki oyun odalarından faydalanan 700 minik Hacivat-Karagöz gösterisi ile eğlenceli anlar yaşadı.
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadın kursiyerler ve çocuklarına yönelik etkinlikler düzenlemeye devam edecek.