Meteorolojiden Diyarbakır için ‘zirai don’ uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden Diyarbakır için “zirai don” uyarısı yapıldı.

Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte 29 Mart Çarşamba gününden itibaren bölgede hafif zirai don beklendiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerinin dikkatle takip edilmesi gerektiği belirtildi.